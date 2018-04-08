الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسأعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، عن فتح باب التسجيل في "بعثة موهبة" بدءاً من اليوم, داعية الطلبة الراغبين في الابتعاث لدراسة أحد التخصصات (الطب، الهندسة، العلوم، التقنية، العلوم الإنسانية والإدارية)، للتسجيل من خلال زيارة الرابط: (https://mawhiba.sa/2GSSPr2).وتعد "بعثة موهبة" إحدى المبادرات والخدمات التي تقدمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" للموهوبين والموهوبات بالتعاون مع وزارة التعليم، حيث توفر "موهبة" أفضل الفرص للطلبة الموهوبين في جميع مراحل التعليم العام والعالي، بدءًا من التعرف وحتى التأهيل والابتعاث إلى أفضل الجامعات العالمية.وأوضح معالي الأمين العام لـ"موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي, أن المؤسسة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إنشاء مجتمع معرفي قادر على بناء الوطن من خلال إتاحة الفرصة للمتميزين من الطلاب للالتحاق بجامعات عالمية رائدة ودراسة المجالات التي تشتد الحاجة إليها في المملكة من التخصصات العلمية والطبية والتطبيقية النادرة، بما يلبي احتياجات التنمية وسوق العمل ويسهم في مسيرة التنمية للوصول لرؤية 2030.وقال الدكتور المتحمي إن "موهبة" تقدم برامج تأهيلية مبكرة لطلبتها الموهوبين ابتداءً من المرحلة المتوسطة، وتستمر حتى نهاية المرحلة الثانوية لمساعدتهم على تحقيق المعايير المطلوبة للحصول على قبول في الجامعات المستهدفة، مشيراً إلى أن "بعثة موهبة" تعد جزءًا من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي يعنى بمسيرة التعليم في هذا الوطن، من خلال تسخير جميع الإمكانات لإعداد أجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن، والسير به لآفاق الرقي والتطور.وأكد أن مؤسسات ووزارات الدولة ومن بينها "موهبة" لا تألو جهداً في سبيل رعاية أبناء الوطن، وأن المؤسسة تعمل على رعاية أبناء المملكة المبدعين والمبتكرين وإعدادهم الإعداد الأمثل، وفقاً لدورها الريادي في هذا المجال، ليكونوا مهيئين لأداء دورهم في خدمة وطنهم، وفقاً لمعطيات رؤيتنا المستقبلية 2030 التي تعمل قيادتنا الرشيدة على تحقيقها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.يشار إلى أنه لن يتم النظر في أي طلب لا يحقق شروط الابتعاث، التي تشدد على أن يكون الطالبـ/ـة سعودي الجنسية ويحمل الهوية الوطنية، وأن يكون حاصلاً على قبول في جامعة متميزة، وأن تكون الجامعة من الجامعات المستهدفة والمصنفة من ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، وأن تكون الجامعة في إحدى الدول المستهدفة (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، ألمانيا، كندا). كما تتضمن شروط الابتعاث أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة للابتعاث (الطب، الهندسة، العلوم، التقنية، العلوم الإنسانية والإدارية)، وأن يكون الطالبـ/ـة من خريجي الثانوية للعام الحالي 1438-1439هـ، أو العام الماضي 1437-1438هـ، وألا تقل عن درجة الطالبـ/ـة عن 80 في اختبار القدرات العامة، وألا يقل المعدل الدراسي عن 90% في المراحل الدراسية من الصف الثالث متوسط وحتى الصف الثالث ثانوي.وتؤكد الشروط على ضرورة موافقة ولي أمر الطالبة على ابتعاثها، ووجود المحرم الذي يرافقها حتى انتهاء بعثتها، على أن يتم استيفاء متطلبات القبول المطلوبة في نموذج التسجيل كافة.// انتهى //13:05ت م