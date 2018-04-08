تونس 22 رجب 1439هـ الموافق 08 ابريل 2018 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم باللقاء الذي جمع أبرز الفاعلين في المشهد السياسي في تونس برئاسة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي, حيث تم خلاله استعراض بعمق الوضع العام بالبلاد وخاصة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة وتم التأكيد خلاله على أهمية التمسك بآلية الحوار ضمن الإطار العام لوثيقة قرطاج مع تحيين الأولويات والتوافق حول البرامج العملية والاجراءات العاجلة الكفيلة بدفع الأوضاع نحو الأفضل .وأبرزت صحف الأحد في الشأن الفلسطيني استمرار مسيرات العودة الكبرى للشعب الفلسطيني إلى ديارهم المنهوبة للأسبوع الثاني على التوالي رغم الأساليب القمعية للسلطات الإسرائيلية في مواجهته لهذه المسيرات وما خلفته من قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين.ونقلت إلى جانب ذلك إدانة الرئاسة الفلسطينية الشديدة لعمليات القتل والقمع التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الهبة الجماهيرية الشعبية السلمية , مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الوحشية والقتل المتعمد لأبرياء عزل .وأخبرت في الشأن السوري عن تعرض مدينة الغوطة الشرقية إلى هجوم مباغت من قبل قوات النظام السوري مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين .وأوردت في الشأن الليبي تصريحات أطلقها رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي العام والجامع محمد عبد السلام العباني أكد فيها أن الاستعدادات جارية على أشدها لعقد أعمال المؤتمر في الخامس عشر من أبريل الجاري بتونس بمشاركة مختلف مكونات المشهد السياسي والاجتماعي والأمني الليبي بهدف تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد .وتناولت صحف تونس في العديد من التقارير الأخرى بينها إحباط قوات الأمن الجزائري مخططا إرهابيا لتنظيم "داعش " الإرهابي استهدف مستشفى بعملية انتحارية بمحافظة الوادي , ومقتل عدد من الأشخاص وإصابة العشرات في حادث دهس في مدينة مونستر شمال ألمانيا , ومقتل عسكري نيجري في قوة حفظ السلام في هجوم في غاو كبرى شمال مالي .// انتهى //13:08ت م