الخرطوم 22 رجب 1439 هـ الموافق8 أبريل 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على توقيع السودان ومجموعة بنك التنمية الإسلامي، أمس اتفاقية منحة بمبلغ 63,3 مليون دولار مخصصة لإنشاء مرافق وتقديم خدمات بدارفور غرب السودان.ولفتت الانتباه إلى اتفاق السودان ومصر على ضرورة استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين.وأشارت إلى حصول وزارة التعاون الدولي السودانية على 60 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية لبرنامج تعليم الأساس بالسودان.وتطرقت إلى تنظيم مؤسسات بريطانية، أمس، وقفة احتجاجيه أمام مقر رئيسة الوزراء البريطانية في لندن، احتجاجاً على المجازر الإسرائيلية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة.ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، محمد رادمانيش أن ثمانية على الأقل من مسلحي حركة طالبان قتلوا في عملية نفذتها قوات الأمن بإقليم باداخشان.ونشرت إعلان الجيش المالي في بيان أن 14 موقوفا يشتبه في أنهم إرهابيون في وسط مالي قتلوا أمس في محاولة هروب مفترضة.// انتهى //13:08ت م