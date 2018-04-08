القاهرة 22 رجب 1439هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسبدأ اليوم أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 45 الذي تستضيفه العاصمة المصرية قاهرة ويستمر حتى 15 أبريل.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى المؤتمر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص.ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عدة موضوعات مهمة، منها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي بعنوان (ديناميكية أسواق العمل العربية – التحولات ومسارات التقديم)، والذي سيكون محور مناقشات المؤتمر في جلساته العامة.كما سيتناول المؤتمر موضوع المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، وكذلك الإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو، فضلاً عن استعراض اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، وتقرير نتائج أعمال الدورة 16 للجنة شؤون عمل المرأة العربية لعام 2018م.// انتهى //13:09ت م