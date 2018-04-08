عام / تطورات الأوضاع الأمنية في العراق
الأحد 1439/7/22 هـ الموافق 2018/04/08 م واس
بغداد 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واس
قتل ثلاثة مسلحين انتحاريين على أيدي القوات الأمنية العراقية , أثناء محاولتهم اقتحام مقر تابع لإحدى الحركات السياسية العراقية , في قضاء" هيت "غرب محافظة الأنبار الليلة الماضية .
وأفاد مركز الإعلام الأمني العراقي في بيان اليوم أن قوة من لواء المشاة 29 الفرقة السابعة في قيادة عمليات الجزيرة , قتلت ثلاثة إرهابيين انتحاريين, حاولوا اقتحام مبنى حركة " الحل" في قضاء "هيت"، بعد الاشتباك معهم.
وأضاف أن القوة الأمنية تمكنت من انقاذ رئيس مجلس قضاء" هيت" ومدير البلدية وإحدى المرشحات للانتخابات البرلمانية الذين كانوا محاصرين داخل المقر المذكور.
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13:09ت م