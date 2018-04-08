الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واساختتمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني دورات برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في مرحلته الثالثة الخميس الماضي، حيث تقدم للبرنامج 37528 متقدم ومتقدمة في 11 دورة تأهيلية منها 4 دورات للجنسين، و 4 دورات للرجال، و 3 دورات للنساء.وكشفت المؤسسة في بيان لها أنه بلغ عدد المتقدمين من الرجال 25248 بنسبة 67,28% من إجمالي المتقدمين، فيما وصل أعداد المتقدمات من النساء 12280 بنسبة 32,72%، وبنسبة رضاء اجمالية 92%، حيث استفاد من الدورات نحو 10652خلال 5 أسابيع منذ بداية انطلاق البرنامج في الرابع من مارس الماضي.وبينت المؤسسة أن دورة برنامج صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني تصدرت بـ 7955 متقدم من الجنسين، فيما حلت دورة مبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية في المركز الثاني بـ 5138 من المتدربين، تلتها دورة مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية بـ 4892 متقدم.وأوضح البيان أنه تقدم 2041 متقدمة لدورة التعريف بقيادة وصيانة السيارة، التي تشمل التعريف بمعاني اللوحات الإرشادية، إضافة إلى معاني الإضاءات في السيارات ودلالاتها، كذلك مقدمة في الصيانة الدورية للسيارات، وتحديد مشاكل الإطارات وطريقة تغييرها، والتعامل مع الأعطال الطارئة.وحققت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة إقبال، حيث وصل إجمالي أعداد المتقدمين والمتقدمات إلى 8195، تلتها منطقة الرياض بنحو 7038 متقدماً ومتقدمة، فيما حلت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة 5506 متقدم ومتقدمة، وتنفذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة.يذكر أن المؤسسة أطلقت البرنامج في ثلاث مراحل تلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في الحصول على الدورات التي يرغبون فيها لتطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة، حيث تأتي هذه الدورات في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030، وسيُمنح المتدربين بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.// انتهى //13:10ت م