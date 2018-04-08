القاهرة 22 رجب 1439هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واستستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية يوم الأحد المقبل، أعمال المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية، والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان المصرية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ويستمر لمدة يومين.وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، في تصريح اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى بيان أهمية الحوكمة الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية في ضمان سلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وتعزيز الرقابة عليها، ودعم توطين صناعة الغذاء وصناعة الدواء والأجهزة الطبية وحماية المستهلك العربي من خلال أطر تشريعية ونظم رقابية تضمن سلامة الغذاء وسلامة الدواء.ويعد المؤتمر فرصة للتواصل مع مسؤولي الرقابة والإشراف على الدواء، ومسؤولي التسجيل الدوائي بوزارات الصحة، وكذلك بين مسؤولي الرقابة على الغذاء وجودته بهيئات الغذاء ووزارات الزراعة التجارة والصناعة بالدول العربية، فضلاً عن عرض المشكلات الخاصة بالتصنيع أو التسويق، وصولاً إلى توصيات تسهم في حل تلك المشكلات.// انتهى //13:11ت م