جدة 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسأغلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، بمنطقة مكة المكرمة , مجمع كسّارات جبل العد بجنوب محافظة جدة ، في إطار جهودها لتطبيق الاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية .وأفاد مدير عام هيئة الأرصاد بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي ، أن فرق التفتيش التابعة للهيئة قامت في وقت سابق بإغلاق عدد من الكسارات المخالفة التي صدر بحقها قرار عقوبة بيئية بالإغلاق لعدم الالتزام بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المعمول بها في المملكة .// انتهى //14:04ت م