المدينة المنورة 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسأشاد رئيس جمعية الرحمة لأعمال الإغاثة بالنرويج الدكتور عبدالحميد الأمين بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ المشرفة من قضايا المسلمين بالعالم. وقال: إنها تأتي في إطار السياسة التي قامت عليها المملكة وهي التشرف بخدمة الإسلام والمسلمين، منوهاً بالموقف البطولي والتاريخي لخادم الحرمين الشريفين في قطع الطريق ضد التوسع الإيراني في اليمن من خلال عاصفة الحزم.وقال في تصريح له خلال مشاركته ضمن المجموعة الثانية عشرة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الموجودين بالمدينة المنورة حالياً: نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة التي أمتن بها علينا من الوصول إلى هذه الأراضي المقدسة، ونشكر خادم الحرمين الشريفين على جهوده وعنايته بالمسلمين في العالم، داعياً للمملكة بدوام الرخاء والاستقرار والأمن والأمان.وأضاف يقول: إن المسلمين في قارة أوروبا يقدرون الدور الكبير الذي تقدمه المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضايا المسلمين في العالم ووقوف المملكة الدائم في كل ما من شأنه عز الإسلام ونصرة قضاياهم، مبيناً أن هذا الدور المحوري لا ينكره إلا من خالف الصواب وسلك غير سبيل المنصفين.وفيما يتعلق بالأعمال الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أوضح رئيس جمعية الرحمة بالنرويج أن المملكة هي القائدة والرائدة في هذا العمل الإغاثي ولها قصب السبق في هذا المجال، مبيناً أن من الصور البراقة والحية لهذه الجهود دعمها المتواصل للشعب اليمني الذي أسهم في التخفيف من معاناة هذا الشعب الذي تمردت على شرعيته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.ورفع رئيس جمعية الرحمة بالنرويج شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه الضيافة والعطاء غير المستغرب، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وأمنها ويجعلها ذخراً وعزاً للإسلام والمسلمين. // انتهى //14:05ت م