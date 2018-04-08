تبوك 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واستفاعل نحو 200 ألف طالب وطالبة بمدارس منطقة تبوك اليوم, مع برنامج "الساعة القرائية" الذي يأتي في إطار ترسيخ ثقافة القراءة تزامناً مع مشروع تحدي القراءة العربي .وشهدت الحصتان الثانية والثالثة اللتان تم تخصيصهما لممارسة القراءة الحرة في جميع مدارس منطقة تبوك, نشاطاً معرفياً وتنافسياً من الطلاب والطالبات بمختلف مراحل التعليم العام، كما وقف مشرفو ومشرفات تحدي القراءة بمدارس المنطقة ميدانياً على تنفيذ هذه المبادرة من أجل تشجيع الطلاب والطالبات على تنمية مهارات القراءة.وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري لمنسقة تحدي القراءة "بنات" والمعلمة في الثانوية الأولى ريم الجوفي هذه المبادرة التي اعتمدت وزارة التعليم تعميمها في جميع مناطق المملكة, وباتت حدثاً ثقافياً سنوياً في مدارس المنطقة، لمساهمتها في نشر الوعي والمعرفة وتثقيف الناشئة بما ينمي معارفهم ويشجعهم على القراءة والاحتفاء بالكتاب, إثراءً للحركة الفكرية والمعرفي، منوهاً بحماس الطلاب والطالبات في المشاركة في مسابقة تحدي القراءة.من جانبها أكدت المساعدة لشؤون تعليم البنات بمنطقة تبوك ، أن برنامج "الساعة القرائية" يعد برنامجاً ثقافياً يجدد الصلة بالكتاب وتنمية الحس المعرفي والفهم والإدراك للطلاب للطالبات لما تمثله القراءة من منبع مهم لعلوم المعرفة المختلفة من خلال برامج تتلاءم مع فئاتهم السنية ومستوياتهم العلمية.// انتهى //14:09ت م