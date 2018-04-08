دومة الجندل 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسكشف مهرجان تمور الجوف عن 48 فعالية سيتم تنظيمها خلال فترة المهرجان, إضافة إلى 6 معارض مصاحبة للمهرجان, الذي ستنطلق نسختة الخامسة غداً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, ويستمر حتى الـ4 من شهر شعبان.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم رئيس اللجان المنظمة رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد المغرق، بمشاركة مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الدكتور جهز الشمري، ورئيس لجنة الإعلام والتسويق تيسير العلي.وأوضح المهندس المغرق أنه تم العمل على تطوير وتجميل مدينة التمور "مقر المهرجان" لهذا العام, مشيراً إلى أن مدينة التمور تحتاج للمزيد من الاهتمام والتطوير لتكون مقراً للكثير من الفعاليات والبرامج التي يمكن الاستفادة منها وإقامتها في هذا المكان, مفيداً أن المعارض المصاحبه للمهرجان هي: (معرض التمور , وسوق الأسر المنتجة , ومعرض مهارة النسائي , ومعرض النخيل , ومعرض تكوين الشبابي , ومعرض الإدارات الحكومية).من جهته أكد الدكتور الشمري أن التنوع الموجود بمنطقة الجوف جعلها من أهم مناطق الجذب السياحي, مشيراً إلى نجاح المهرجان والتسويق الذي شهده خلال الأيام الماضية, وأن هناك فعاليات مميزة في المنطقة الأثرية مثل مسابقة الجمري ‏ودورة عن البناء بالطين, مبيناً أن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة يعمل على إحياء سوق دومة الجندل.// انتهى //14:12ت م