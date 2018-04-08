نجران 22 رجب 1439هـ الموافق 08 أبريل 2018م واسأطلقت أمانة نجران اليوم، حملة معالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة الاستراحات، وأحواش الماشية، والصنادق، والمظلات، والمخيمات المنتشرة عشوائياً على مداخل مدينة نجران، وهناجر المواقف في الأراضي داخل الأحياء، وذلك ضمن حملة "معالجة التشوه البصري".وأبان أمين المنطقة المهندس فارس الشفق، أن الفرق الرقابية تواصل تنفيذ مهامها وفق خطة العمل المعدة لتنفيذ مبادرات حملة معالجة التشوه البصري بالمنطقة، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية القروية مؤخراً على مستوى المملكة.يذكر أن فرق عمل الحملة شُكلت من عدة وكالات وإدارات في الأمانة كالعلاقات العامة والإعلام، ومكتب تحقيق الرؤية، والنظافة، والرقابة الشاملة، والتشغيل والصيانة، والحدائق وعمارة البيئة.//انتهى//14:25ت م