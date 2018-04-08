جدة 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسدشن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة جدة الدكتورعبيد بن علي عطيان آل مظف اليوم, فعاليات اللقاء السنوي الأول لأيام البحث العلمي بعنوان "من المعمل إلى السوق"، بتنظيم من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، ومشاركة نخبة من العلماء البارزين من داخل وخارج المملكة, وذلك في قاعة التشريفات بالجامعة .وفي مستهل الحفل الذي أقيم لهذه المناسبة, رحب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في كلمته بالمشاركين، مشيراً إلى أن اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام سيكون لقاءً سنوياً لمناقشة أحدث الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالأهداف الموضوعة وتوجهات جامعة جدة ورؤيتها ورسالتها وخططها الاستراتيجية .واستعرض الدكتور آل مظف, أهم الإنجازات المتحققة للبحث العلمي والمبادرات المطروحة والخطط المستقبلية بجامعة جدة, مؤكداً أن اللقاء سيكون نواة للقاءات سنوية أخرى تستشرف آخر مستجدات العمل البحثي العلمي والتعاون الدولي وبما يخدم المحاور البحثية بجامعة جدة ورؤية المملكة 2030 .عقب ذلك, انطلقت فعاليات اللقاء, بورقة علمية للبرفيسور نور الدين غفور من قسم الهندسة والعلوم الحيوية والبيئية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية, تناول فيها طرح آخر المستجدات في مجال فلاتر تحلية المياه وكيفية نقل نتائج الأبحاث من المعمل الى السوق في هذا المجال، تلا ذلك تقديم الورقة العلمية حول إمكانية ومجالات التعاون المشترك بين جامعة جدة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وآليات التعاون المستقبلي تحت مظلة برنامج اتفاقية التعاون العلمي المشترك بين الجامعتين .بعد ذلك, توالى طرح الأوراق العلمية والدراسات البحثية منها الدراسة التي قدمها ايضاً البرفيسور نورالدين غفور حول تصميم بناء وحدة مبتكرة لأغشية تحلية المياه وذلك بتمويل مشترك بين جامعة الملك عبدالله وجامعة جدة، وورقة ممثل المجلس الثقافي البريطاني حول التعاون المشترك بين الجامعات السعودية والجامعات البريطانية، والورقة العلمية للبرفيسورميشيل فولر أستاذ التقنية الحيوية بجامعة بليوث البريطانية حول آخر المستجدات العلمية في مجال التقنية الحيوية ، وكيفية نقل نتائج الأبحاث من المعمل إلى السوق في هذا المجال .وفي نهاية الحفل, جرى إعلان نتائج المشروعات وتوقيع عقود المشروعات المقبولة للتمويل ببرنامج البحث العلمي بجامعة جدة .// انتهى //14:28ت م