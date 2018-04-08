أبهـا 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسالتقى مدير عام إدارة الاستثمارات بأمانة عسير المهندس على الحيد اليوم, المشرف العام على إدارة الاستثمارات بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس خالد الدغيثر, بحضور رئيس بلدي عسير وعدد من أعضائه .وناقش اللقاء سعي أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها من خلال تنمية مواردها الذاتية وإمكاناتها المحلية عبر إيجاد مصادر جديدة للموارد الذاتية لقطاع الخدمات البلدية بالأمانة, وأبرز الفرص التي يمكن من خلالها إيجاد مصادر جديدة للموارد الذاتية لقطاع الخدمات البلدية بالأمانة، بما يحقق منافع تسهم بالدفع نحو التنمية الشاملة لمدينة أبها، بالإضافة إلى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص، في تمويل وإنشاء وتشغيل بعض الخدمات البلدية لتخفيف عبء تكاليف التشغيل عن البلديات والحصول على عائد مادي مناسب.// انتهى //14:28ت م