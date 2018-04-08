المدينة المنورة 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واستواصلت فعاليات حملة " #مدينتي_نظيفه " الذي تنظمه أمانة منطقة المدينة المنورة ، فعالياتها التي لاقت استحسان الجمهور والزوار في أسبوعها الثاني المقام في مجمع النور مول ، وذلك من خلال تنوع فقراتها التوعوية والترفيهية بالمسرح , والمعرض التوعويين بحضور مميز من المواطنين , والمقيمين .وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام خالد متعب أن الفعالية المقامة ضمن الحملة تحتوي على المعرض التوعوي لعرض المعلومات والإحصائيات التعريفية للزوار , لتوضيح آلية وطرق العمل التنظيمي من قبل إدارة النظافة في جمع النفايات , ومراحل جمعها , وفرزها , ومعالجتها.وبين متعب أن حملة " #مدينتي_نظيفة " مستمرة لأسبوعيين قادمين منطلقة في عدة محاور تشمل النظافة , والحفاظ على الممتلكات العامة , , والمساهمة في إماطة الأذى وتأهيل الأماكن , وإزالة التشوهات البصرية , وتنمية روح التطوع لدى الأفراد وتقدير عامل النظافة وتشجيعه , مشيراً أن الحملة تستكمل أسبوعها الثالث يوم الخميس القادم في العالية مول ولمدة 3 أيام , والأسبوع الرابع والأخير سيكون في حديقة الملك فهد.// انتهى //14:41ت م