المدينة المنورة 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واستنظم جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة الثلاثاء المقبل ملتقى تكافل الاجتماعي الأول الذي يهدف إلى نقل المعارف والخبرات الرائدة في قطاع المنظمات غير الربحية للمساهمة في رفع مستوى التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة من خلال لقاء يجمع المهتمين في تنمية القطاع غير الربحي للخروج بمعلومات وخبرات جديدة تسهم في تنمية هذا القطاع الحيوي وفق رؤية المملكة 2030 م وخطط التحول الوطني 2020 م.وأوضح أمين عام جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام الدكتور عبدالمحسن الحربي أن الدعوة مفتوحة لجميع المختصين والمهتمين والعاملين والمتطوعين في الجمعيات الخيرية والجهات غير الربحية للحضور والنقاش حول سبل تنمية القطاع الغير ربحي في منطقة المدينة المنورة بحضور ضيف الملتقى معالي الدكتور أحمد بن محمد علي أول رئيس للبنك الإسلامي للتنمية والذي يحمل خبرة طويلة في هذا المجال امتدت لنحو 3 عقود, مشيرا الى انه سيطرح خلال اللقاء خبراته المتخصصة وتجاربه مع المشاريع والمنظمات غير الربحية في العالم الإسلامي.وأكد الدكتور الحربي أن تكافل بتنظيم هذا الملتقى تواكب تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة الجمعية للنهوض بالعمل الخيري في المنطقة والاستفادة من كل الخبرات المتوفرة في هذا المجال بالتعاون مع جميع العاملين في العمل الخيري في المنطقة والذين يمثلون قلبا واحد في تعاونهم لتطوير وزيادة فعالية الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي في منطقة المدينة المنورة ونسعد جميعا برؤيتهم وأفكارهم ومقترحاتهم والتي ستثري بكل تأكيد موضوع الملتقى.// انتهى //15:53ت م