سكاكا 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم, أمين المنطقة المهندس عجب بن عبدالله القحطاني, ورؤساء البلديات التابعة ومساعديهم, الذين قدموا لسموه التهنئة بالثقة الملكية بتعيين سموه أميراً لمنطقة الجوف .بعد ذلك استعرض سمو أمير منطقة الجوف مع أمين المنطقة ورؤساء البلديات سير العمل فيها والعقبات التي تعترض عملهم ، مؤكداً سموه تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق توجيهات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ، وتطلعات أبناء المنطقة.وطالب سموه بإعطاء المحافظات والمراكز اهتماما أكثر وعدم التهاون فيما يقدم لهم من خدمات بلدية وحدائق عامة ومتنزهات، مؤكدا سموه الاستفادة من المواقع الاستثمارية وجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين سواء من داخل المنطقة أو من خارجها مع تقديم التسهيلات في الإجراءات بما يتوافق مع الاشتراطات وتوفير البنية التحتية للمواقع الاستثمارية ، مع مراعاة اختيار المواقع المتميزة للاستثمار, مقدماً سموه شكره للجميع على ما يقومون به من جهود في سبيل خدمة المنطقة وأهلها .// انتهى //15:55ت م