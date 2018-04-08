جدة 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسكرم معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز ، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، نخبة من العلماء الباحثين وطلاب الجامعة المتميزين في مجال البحث العلمي والإبتكار ، وذلك ضمن رعايته لفعاليات أسبوع البحث العلمي العاشر للعام لجامعي 1438 / 1439هـ تحت شعار "التميز المعرفي في البحث العلمي" وافتتاح المعرض المصاحب للفعالية ، وتوقيع عقود مشاريع بحثية.وقال معالي مدير الجامعة خلال افتتاح الفعاليات :" إن العشرة أعوام الماضية شهدت عمل جبار ونوعي من قبل الجامعة في سبيل تحسين البنية التحتية للبحث العلمي ، وركزت خلالها على تجهيز معاملها ، وعقد الشراكات الدولية الفاعلة التي ترفع من مستوى قدرات الجامعة في مجال البحث العلمي ، وترجمت تلك الجهود والأعمال بصدارة الجامعة في التصنيفات العالمية على مستوى الشرق الأوسط ، وتحقيقها لمراكز متقدمة على المستوى القاري".وأضاف :" إن الجامعة حددت هدفاً استراتيجياً لتحقيق دخولها ضمن أفضل 100 جامعة في العالم ، ما يتطلب ذلك إيجاد خطة طموحة ، وبيئة تنظيمية عالية الأداء والحرص على تطويرها وتحسينها ، حيث أن الأرقام التي سجلتها الجامعة في النشر العلمي وبرامج الإستشهاد تؤكد ريادتها وتنافسيتها على المستويين المحلي والإقليمي.من جانبه, استعرض عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالمحسن الشريف ، المحاور الإستراتيجية للبحث العلمي بالجامعة ، لافتاً الانتباه إلى أن الجامعة تسعى للتطور ، ورفع تصنيفها وفق المعايير الدولية تماشياً مع رؤية 2030 ، مبيناً أن المحاور تتضمن بنية تحتية متطورة ، وبيئة بحثية محفزة ، وشراكات دولية فاعلة ، ومنتجات إبتكارية ، والتميز والجودة في البحث العلمي.وأكد أن الجامعة استطاعت تسجيل 62 براءة اختراع خلال عام 2017م ، في حين بلغ عدد الاختراعات التي يجري اعتمادها 94 براءة اختراع من العام الماضي ، مشيراً إلى أن أسبوع البحث العلمي العاشر، يتضمن مراسم تكريم أعضاء هيئة التدريس والحاصلين على براءات الاختراع ، وجوائز النشر العلمي ، والاستشهاد بالبحوث ، وأفضل باحث ، وأفضل كلية ، وأفضل طالب دراسات عليا ومبتعث ، موضحاً أن عمادة البحث العلمي أطلقت أربعة جوائز جديدة من جوائز التميز المعرفي ، شملت جائزة أفضل طالب وطالبة في الدراسات العليا ، وجائزة أفضل قسم علمي ، وجائزة أفضل مشرف ومشرفة دراسات عليا ، وجائزة أفضل رسالة دكتوراة.يذكر أن أسبوع البحث العلمي يتضمن سلسلة من ورش العمل والدروات التدريبية والمحاضرات يقدمها خبراء ومتخصون دوليون لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.// انتهى //15:57ت م