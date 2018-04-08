سكاكا 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, قائد القاعدة الجوية بالمنطقة العميد طيار ركن حازم بن عبدالرحمن الغشيان، الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر الملكي بتعيينه أميراً للمنطقة.واستمع سمو أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال من العميد الغشيان إلى شرح عن التجهيزات التي تحويها القاعدة والأعمال المنوطة بهم، متمنياً سموه لجميع العاملين في القاعدة الجوية التوفيق.// انتهى //16:00ت م