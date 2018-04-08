الطائف 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واساعتمدت اللجنة الإشرافية على ‏‫مهرجان ورد الطائف في دورته الـ14‬ نتائج مسابقة "الورد في عيون التشكيليين"، حيث فاز بالمركز الأول الفنان حسين ، وبالمركز الثاني الفنانة ندى العلي، فيما كان المركز الثالث للفنان عبدالله بن صقر والمركز الرابع للفنانة نوف الشريف، وجاء في المركز الخامس الفنان عبدالخالق آل زيد .‏‫كما اعتمدت اللجنة نتائج مسابقة شاعر الورد وجاءت على النحو التالي : المركز الأول إبراهيم جابر مدخلي "شاعر الورد 1439هـ"، المركز الثاني جاء من نصيب حسن أحمد القرني، والمركز الثالث لأميرة محمد صبياني.وتشرف جمعية الثقافة والفنون بالطائف على الفعاليات المقامة على مسرح مهرجان الورد 14 بمتنزه الردف، الذي تقام عليه العديد من العروض والمسرحيات والفلكلور الشعبي .وشهدت فعاليات مهرجان الورد الطائفي الـ 14 لأول مرة مسابقات في الفنون التشكيلية بعنوان "الورد في عيون التشكيليين"، شارك فيها أكثر من 200 تشكيلي من داخل وخارج المحافظة إضافة إلى مشاركات من دول الخليج .// انتهى //16:00ت م