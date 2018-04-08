جدة 22 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واستنظم جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات , بعد غد , فعاليات ملتقى "أنفعهم" في نسخته الثانية تحت شعار "إعمال العقل .ويهدف الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام إلى صناعة الوعي الإنساني وتمكين قدرات الشباب لبناء مجتمع معرفي وتحسين جودة الحياة , من خلال العديد من الفعاليات والمحطات الأثرائية والبرامج التدريبية التي يقدمها نخبة من المتحدثين والأكاديميين , مستقطبًا بذلك طالبات الجامعة وسيدات المجتمع.// انتهى //16:01ت م