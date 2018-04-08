الدمام 22 رجب 1439 هـ الموافق 8 إبريل 2018 م واسانطلقت اليوم، ورشة العمل الأولى لمنسوبي نظم المعلومات الجغرافية للأمانات الخمس الكبرى بالمملكة، الذي تستضيفه أمانة المنطقة الشرقية، وذلك في فندق شيراتون الدمام.وتم خلال الورشة التي تستمر لمدة يومين، استعراض ومناقشة خدمات نظم المعلومات الجغرافية ومنها نظام الخدمة الإلكترونية للقرار المساحي الفوري، كما تم عرض نظام "مكين" للاتصالات الإدارية وربطه بنظم المعلومات الجغرافية، الذي يخص أمانة منطقة عسير، ومؤشرات أداء مبادرة حصر الأراضي والوحدات العقارية بناء على مرجع جيوديسي لتسريع عملية الحصر العيني على مستوى الأمانات.// انتهى//16:01ت م