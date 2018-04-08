أبها 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسأنهت الأمانة العامة لصندوق أوقاف جامعة الملك خالد دراسة ١٢ مشروعا استثماريا في ٨ مجالات مختلفة هي الصحة والتعليم وريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد المعرفي والزراعة والسياحة والترفيه.وأوضح أمين عام أوقاف الجامعة الدكتور عمر بن سعيد آل مشيط، أن الأمانة العامة وعبر فرق عمل متخصصة من داخل الجامعة وخارجها أنهت دراسة المشروعات من كافة النواحي ومنها الاقتصادية، محددة حجم الطلب على خدمات كل مشروع وتكلفة التأسيس التي تبدأ من ٧٥٠ ألفاً وصولاً إلى ٨٠ مليون ريال والعوائد وفرص العمل الدائمة المتوقعة التي قدرت بـ ٥٩٠ وظيفة.وأشار إلى من أبرز المشروعات المدروسة، مشروع عيادات طب الأسنان الذي يهدف إلى تقديم خدمة ذات جودة عالية حيث قدر الطلب على خدمات الأسنان في المنطقة في عام ٢٠١٨ م بحوالي ٥٤٧ مليون ريالويتوقع أن يحتوي المركز على ١٠ عيادات أسنان إضافة لمعمل خاص بالأسنان وخدمة تصوير الأشعة، ويوفر ٢٠ فرصة عمل دائمة، فيما سيكلف المشروع من ٣.٥ ملايين إلى ٤ ملايين، ويتراوح العائد السنوي التقريبي لهذا القطاع ما بين ٢٠ إلى ٢٥ ٪، كذلك مشروع مركز العلاج الطبيعي الذي يعتبر من الخدمات التي تحتاجها منطقة عسير حاليا حيث قدر حجم الطلب على الخدمة في 2018 بـ ١٥٩ مليون ريال.وأبان آل مشيط أن من المشروعات التي يتوقع لها نجاح ملموس مشروع مركز علاج وتأهيل ضعف السمع وزراعة القوقعة بسبب الطلب المرتفع جدا على خدمات التأهيل وزراعة القوقعة لذوي الإعاقة السمعية في المناطق الجنوبية المقدر في عام ٢٠١٨ م بحوالي ٩٠٠ مليون ريال.وأضاف آل مشيط ،من المشروعات الأخرى مشروع الريادة وحاضنة الأعمال الذي يتألف من حاضنة الأعمال لدعم وتأسيس ونمو المشاريع الريادية ومشروعات التخرج بالجامعة ، إضافة إلى مشروع التعليم الالكتروني الذي يهدف إلى إنشاء منصة تدريبية عالية المستوى تجمع قاعدة كبيرة من المدربين والمتدربين لخدمة القطاعات المختلفة، حيث يوفر برامج تدريبية وتخصصية، إضافة لدورات أساسية ودورات متقدمة وبرامج تدريبية لتواكب متطلبات المستفيدين في كافة التخصصات، ومشروع مركز الاستشارات الهندسية الذي يلبي الطلب الكبير على الخدمات الهندسية في ظل عدم وجود جهة متخصصة تقدم خدمات هندسية متكاملة، خصوصا في ظل وجود مشروعات حكومية طموحة بالمنطقة. وفي المجال الزراعي يبرز مشروع تربية النحل وإنتاج العسلالذي يهدف إلى تحويل نتائج البحوث إلى منتجات وصناعات ذات قيمة للاقتصاد الوطني في مجال علوم النحل وإنتاج العسل، ومن المشروعات التي تحرص على تنفيذها الجامعة مشروع المجمع الترفيهي التجاري السكني الذي يهدف إلى تقديم خدمات تجارية وترفيهية راقية ويتكون من مشروعات سكنية متنوعة كالفندق والشقق السكنية ومولات التسوق والمطاعم والمقاهي والمراكز الترفيهية ومحلات ومكاتب تجارية ومرافق أخرى تخدم رواد المجمع من مواقف وطرق ومساحات مفتوحة للحدائق والساحات والمصليات.// انتهى //16:01ت م