أبها22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسأقر فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها دعم عرض سلسلة من المسرحيات النسائية الجديدة التي تقوم على كتابتها وتنفيذها 15 سيدة من منطقة عسير تتناول جملة من الموضوعات الاجتماعية.وقال مدير الجمعية أحمد السروي : إن هذه السلسلة من الأعمال المسرحية جاءت نتيجة للدورة التدريبية التي نظمتها الجمعية الأسبوع الماضي وقدمتها المخرجة أريج حمدي بمشاركة 15 سيدة ، تدربن خلالها على عدة مهارات مسرحية مثل التشخيص والتمارين الصوتية والجسدية والتقمص ،والحالة والحالة المضادة والفعل المسرحي في أبعاده ومساراته.// انتهى //16:04ت م