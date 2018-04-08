المدينة المنورة 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسوصف نائب رئيس مجلس مسلمي جنوب فرنسا رئيس الجمعية الإسلامية بمدينة إستير جمال بدرة الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ــ حفظه الله ــ لجمهورية فرنسا بالمهمة والتاريخية التي يتطلع لنتائجها الشعب الفرنسي بمن فيهم مسلمو فرنسا الذين يمثلون أكبر جالية مسلمة في أوروبا.وقال في تصريح له خلال مشاركته في المجموعة الثانية عشرة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه حالياً وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة، إن هذه الزيارة سوف تسهم في تعميق العلاقات التاريخية التي يفتخر بها مسلمو فرنسا ويتطلعون لتناميها وتعميقها سائلاً الله تعالى لسموه مزيداً من التوفيق في هذه الزيارة التاريخية وتحقيق ما يصبو إليه .ونوه بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين ورعايتهما بما يحقق لقاصديهما الراحة والطمأنينة في أداء الشعائر والأنساك، مشيراً إلى أن المملكة في كل عام تزيد من هذه الخدمات بما يحقق التميز فيها ويلمس آثارها جميع من يزور الحرمين الشريفين .وأثنى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ مغادرته بلاده في إطار مشاركته في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة التي تعد الأولى له مؤكداً أن ذلك غير مستغرب على الشعب السعودي النبيل التي يعجز اللسان عن وصفها، مشيراً إلى أن البرنامج يجسد حرص وزارة الشؤون الإسلامية برئاسة معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ على تميز برامجها بما يحقق للمستضافين مزيداً من التآلف والمحبة والتعاون على الخير ويزيد من الوعي لديهم بما يجب عليهم تجاه دينهم وعقيدتهم وما يخدم أمتهم ويحافظ على وحدتها وثباتها أمام التحديات.ورفع نائب ريس مجلس مسلمي فرنسا الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- على كريم ما وجده في هذه الأستضافة, مثمناً الجهود الكبيرة للقائمين على وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج لما يقومون به من تفان في تقديم أعلى وأرقى الخدمات للمستضافين التي أشاد بها الجميع منذ وصولهم للمملكة قبل عدة أيام، سائلاً الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها وأن يديم أمنها وأمانها واستقراراها.// انتهى //16:04ت م