محافظات 22 رجب 1439 هـ الموافق 8 أبريل 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال اليوم ، ثمانية مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية غالبيتهم من القدس المحتلة .وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم إن ستة مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال جرى اعتقالهم من محافظة القدس ، فيما جرى اعتقال فلسطيني من من بلدة دير أبو مشعل في رام الله ، بينما تم اعتقال مواطن فلسطيني من محافظة الخليل .إلى ذلك أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت قرب السياج الفاصل على الشريط الحدودي، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة .وأفادت مصادر طبية في خان يونس، عن إصابة مواطنين فلسطينيين في قدميهما برصاص الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي، شرق المدينة، وحالتهما وصفت بالمتوسطة .// انتهى //16:12ت م