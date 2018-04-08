عام / قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية
الأحد 1439/7/22 هـ الموافق 2018/04/08 م واس
محافظات 22 رجب 1439 هـ الموافق 8 أبريل 2018 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ، ثمانية مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية غالبيتهم من القدس المحتلة .
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم إن ستة مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال جرى اعتقالهم من محافظة القدس ، فيما جرى اعتقال فلسطيني من من بلدة دير أبو مشعل في رام الله ، بينما تم اعتقال مواطن فلسطيني من محافظة الخليل .
إلى ذلك أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت قرب السياج الفاصل على الشريط الحدودي، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة .
وأفادت مصادر طبية في خان يونس، عن إصابة مواطنين فلسطينيين في قدميهما برصاص الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي، شرق المدينة، وحالتهما وصفت بالمتوسطة .
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16:12ت م