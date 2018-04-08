فيرونا 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واستختتم غدا بطولة العالم للمبارزة تحت 20و 17 عام المقامة حاليا في مركز كاتوليكا الرياضي بمدينة فيرونا الإيطالية، التي شارك فيها المنتخب السعودي للمبارزة بثمانية لاعبين .وكان لاعب المنتخب السعودي للمبارزة عبدالملك الأومير قد تأهل إلى الدور الـ 128 بعد فوزه على اللاعب التشيكي دانيال والجزائري أحمد رامي ضمن مجموعته التي ضمت الألماني إركان والفرنسي فاليرين والكندي دونق والقطري عبدالله خليفة ، لكن خرج اللاعب من منافسات سلاح الشيش (الفويل) تحت 17 سنة، بعد خسارته من الإيطالي دوتوماسيو المرشح الأول لنيل اللقب .// انتهى //17:02ت م