دومة الجندل 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف انطلاق مهرجان تمور الجوف في نسخته الخامسة غداً الاثنين بمدينة التمور بمحافظة دومة الجندل , الذي تنظمه بلدية دومة الجندل ويستمر حتى الرابع من شعبان .وأكد رئيس اللجان المنظمة ورئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق أن المهرجان أصبح أحد نقاط الجذب بالمنطقة وشمال المملكة ويحظى بزيارات مختلفة سنوياً, كما ساهم برفع القيمة الاقتصادية لتمور الجوف مما حفز صغار المزارعين على الاهتمام بمنتجهم ونوعيته ورفع الجودة , وهذا مايتضح من خلال نتائج تحليل التمور المشاركة بالمهرجان , كما ساهمت جائزة سمو أمير الجوف للتمور برفع التنافس بين المزارعين والإهتمام بمنتجهم .ولفت المغرق إلى أن مدينة التمور تتطور مع كل نسخة حتى نصل لهدفنا لتكون مدينة مهيأة لإستضافة كافة المهرجانات بالمحافظة, مشيراً إلى أنها شهدت هذا العام تجديد ممر جمالي في مدخلها, ومزرعة على طراز المرزعة الجوفية .وأوضح أن المهرجان سيحظى بحفل افتتاح كبير يتضمن 4 لوحات فنية مختلفة عن الجوف وتمور الجوف, وفرق شعبية , مبيناً أنه جرى تنظيم أكثر من 46 فعالية موزعة على فترة المهرجان, مابين مدينة التمور, والمنطقة الأثرية, روعي فيها جميع الفئات بالمجتمع من الشباب والنساء والعائلات وكبار السن.وأشار إلى أن المهرجان يضم 6 معارض مختلفة وهي معرض التمور, ويشارك فيه 60 مزارعاً يعرضون أكثر من 45 طناً من تمور الجوف, كما يضم سوق الأسر المنتجة, ومعرض تكوين الشبابي, ومعرض مهارة النسائي, ومعرض الإدارات الحكومية ومعرض النخيل.ورفع المهندس المغرق شكره لسمو أمير منطقة الجوف على رعايته وتشريفه لحفل الإفتتاح ودعمه ومتابعته لمهرجان تمور الجوف , كما شكر جميع المشاركين والرعاة والعاملين ورحب بالجميع لزيارة المهرجان والاستمتاع بفعالياته .// انتهى //17:04ت م