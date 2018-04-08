بغداد 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واساغلق المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية ، اليوم ، منخفضا بنسبة 0.38% عند 618.63 نقطة.وسجلت أسهم 16 شركة أغلبها تتبع قطاع المصارف انخفاضاً بقيمة أسهمها , فيما سجلت أسهم 7 شركات ارتفاعاً بنسب متفاوتة.وسجلت جلسة اليوم تداول 1,748 مليار سهم، بقيمة 891 مليون دينار عراقي , فيما بلغ عدد الأسهم المشتراة من مستثمرين غير عراقيين 85 مليون سهم بقيمة بلغت 115 مليون دينار, من خلال تنفيذ 84 صفقة على أسهم 9 شركات.فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من مستثمرين غير عراقيين 20 مليون سهم , بقيمة 72 مليون دينار, من خلال تنفيذ 53 صفقة على أسهم 5 شركات.// انتهى //17:04ت م