نجران 22 رجب 1439هـ الموافق 08 أبريل 2018م واساستفاد 1000 طالب وطالبة بجامعة نجران من الدورات المصاحبة ليوم المهنة الثاني الذي انتهت فعالياته الأسبوع الماضي، واستمر لمدة ثلاثة أيام، من خلال 14 دورة تدريبية.وأوضح رئيس اللجنة العلمية الدكتور عبدالله الوادعي، أن الدورات المصاحبة للمعرض حظيت بإقبال كبير من طلاب وطالبات الجامعة، حيث حرصت اللجنة على اختيار الدورات المناسبة التي تسهم في مساعدة الطلاب في بناء مستقبلهم، مشيراً إلى أن الدورات شملت دورة كيف تبني مشروعك الخاص "تجارب ناجحة"، ودورة مهارات إعداد السيرة الذاتية واجتيازها، وكذلك التعامل مع مواقع ومنصات التوظيف الإلكتروني، ومهارات التميز الوظيفي وتطوير الذات، ودورة كيف تنشئ عملك الخاص "المشاريع الناشئة وإدارتها"، ومجالات التوظيف الحكومية والخاصة وكيفية الاستعداد لها.وأكد الدكتور الوادعي أنه تم التركيز على المشروعات الخاصة للتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تشجع على العمل الحر.// انتهى //17:34ت م