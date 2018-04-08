جدة 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بجدة اليوم ، معالي رئيس الشؤون الدينية التركي ، الدكتور علي أرباش والوفد المرافق له ، بحضور مدير عام الإدارة العامة لمكاتب شؤون الحجاج ، حسني بن عبدالله بوسطجي.وتناول اللقاء بحث الجوانب التنظيمية لقدوم الحجاج والمعتمرين الأتراك خلال العام الحالي، وتقديم جميع التسهيلات التي تمكنهم من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر وأمان.وثمن معالي رئيس الشؤون الدينية التركي بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، مشيداً بالتطور الكبير في الخدمات المقدمة لهم.// انتهى //17:34ت م