الرياض 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واساستقبل الرئيس التنفيذي المكلف للجنه الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز العنزي ، ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بن بكر القحطاني بعثة المنتخب السعودي لألعاب القوى في مطار الملك خالد بالرياض اليوم بعد عودتها من الكويت وتحقيق كأس البطولة السادسة عشرة لدول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت منافساتها أمس السبت على ميدان ومضمار الاتحاد الكويتي لألعاب القوى بمنطقة كيفان بدولة الكويت وتحقيقها 28 ميدالية متنوعة "8 ذهبيات , 13 فضية , 7 برونزيات" .واستطاع المنتخب السعودي للشباب توسيع الفارق بين أقرب منافسيه "المنتخب الكويتي" في اليوم الأخير للبطولة بعدما أضافوا 12 ميدالية , حيث جاءت الميداليات الذهبية في اليوم الختامي عن طريق العداء أحمد أدم في سباق 200م بعد أن أنهى السباق بزمن 21.23 ثانية ، بينما نال العداء عوده الحربي ذهبية سباق 5000م بعد أن أنهى السباق بزمن 16.49.09 ، و أضاف فريق التتابع السعودي المكون من "فيصل مغربي ، مشعل حوطان ، عبدالله السبيعي ، أحمد الياسين" الميدالية الذهبية الثالثة ضمن منافسات سباق 4x400 بزمن 3.21.92 دقيقة قبل أن يختتم اللاعب محسن الدبوس مشوار الذهب في منافسات "العشاري" بمجموع 5826 نقطة .وجاءت الميداليات الفضية عن طريق الرامي أوس العيشان في مسابقة إطاحة المطرقة بعد أن رمى لمسافة 57.30 م و العداء محمد مقطافي في سباق 5000م بزمن 17.17.09 دقيقة كما نال الواثب حسين الشواكر الميدالية الفضية في منافسات الوثب العالي بعد أن قفز لارتفاع 2.00 م ، وحقق العداء مشعل حوطان فضية سباق 1500م بعد أن أنهى السباق بزمن 4.06.75 دقيقة و أضاف اللاعب عيسى الجراح الميدالية الفضية الرابعة في منافسات "العشاري" بـ 5683 نقطة .ونالت السعودية 3 برونزيات في اليوم الثالث و الأخير بعدما نال العداء أحمد المرواني برونزية سباق 200م بزمن 22.85 ثانية ، وحقق الرامي محمد الزاير برونزية مسابقة ‏إطاحة المطرقة بمسافة 52.98 م و سامي اليامي في سباق 1500م بزمن 4.09.08 دقيقة .من جهة أخرى تأهل العداء السعودي أحمد آدم لبطولة العالم للشباب في فنلندا يوليو 2018 بعد أن حقق الرقم التأهيلي في البطولة الخليجية السادسة عشرة من خلال سباق 200م الذي فاز فيه بزمن 21:23 ثانية ،علما أن الزمن التأهيلي 21:35 ثانية.// انتهى //17:39ت م