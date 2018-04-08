القطيف 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسينظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف بعد غد، ندوة بعنوان " مستقبل النفايات الإلكترونية في الخليج "، تشارك فيها خبيرة البرمجة وتقنية المعلومات شروق طاهر الصائغ، وذلك في مقر المنتدى بالقطيف .وتتناول محاور الندوة التي تأتي ضمن نشاطات المنتدى في موسمه الـ (18) الحالي، موضوعات النفايات الإلكترونية في الإتفاقيات الدولية، والأضرار البيئية وطرق المعالجة، وأمن المعلومات في الأجهزة التالفة، إضافةً إلى مشاريع استثمارية لتدوير النفايات.// انتهى//17:40ت م