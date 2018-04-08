سكاكا 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسناقش صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, مشروعات درء مخاطر السيول والأمطار التي تقوم عليها أمانة المنطقة، وخطط الدفاع المدني التي تنفذها وتقوم على تطبيها في حال دعت الحاجة .جاء ذلك خلال اجتماع سموه بقاعة الاجتماعات في مكتب سموه بالإمارة اليوم, بأمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني, ومدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد بن عبدالله القريني، وقد تركز نقاش سمو أمير الجوف خلال الاجتماع على مواطن الخلل التي تعرضت لها شوارع وأحياء مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل، مبينا سموه انه من خلال التقارير الواردة للإمارة تبين ان مثل هذه المشاكل قد تكررت خلال السنوات الماضية دون وجود حلول جذرية لها .وأكد سمو الأمير بدر بن سلطان خلال الاجتماع, أن كل ما يمس المواطن من خدمات مباشرة يجب أن تكون من أولويات العمل وفق المعايير المدروسة مع التنفيذ بالجودة المطلوبة والنوعية، فسلامة المواطن ومصلحة فوق كل اعتبار .بعد ذلك, استمع سموه للجهود التي بذلتها أمانة ودفاع المدني بالمنطقة في تنفيذ رفع الضرر ومعالجة مواطن الضعف التي وقعت جراء أمطار الخير والبركة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا .وشدد أمير منطقة الجوف, على معالجة النقاط الحرجة التي تم تحديدها ومعالجتها لضمان عدم تكرار ذلك مع اهمية البدء في حلول أنية تحد من أثار تدفق مياه الأمطار وأخرى مستقبلية، كما وجه سموه بتشكيل فريق عمل مشترك لهذا الغرض .حضر الاجتماع, وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.// انتهى //17:40ت م