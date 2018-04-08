تبوك 22 رجب 1439هـ الموافق 8 ابريل 2018م واستشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بروضة مدارس الملك عبد العزيز بالمنتدى الدولي السادس للتعليم 2018م , الذي سيقام بمدينة الرياض تحت عنوان ( التعليم والتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة ) ويستمر لمدة ثلاثة أيام بدءً من يوم غد .وتشارك روضة مدارس الملك عبد لعزيز بتبوك بمعرض خاص في ركن الجائزة بجناح وزارة التعليم , لاستعراض تجربتها في مجال التميز العلمي وأثر جائزة المنتدى على أدائها , والذي يحضره 120 عالما مختصا مهتما في مجال الطفولة المبكرة من داخل المملكة وخارجها , ويقدمون 33 ورقة عمل خلال الجلسات العلمية للمنتدى الذي سيركز في دورته الحالية على التجربة الأمريكية الريادية في مجال (الطفولة المبكرة ) الذي يمتاز بتركيزه على جوانب استثارة التفكير الإبداعي لدى الأطفال وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم عن طريق تقديم فرص البحث والتجريب وحل المشكلات وممارسة أوجه النشاط المختلفة ، والإيمان بالمجهود التعاوني في اتخاذ القرارات وحل المشكلات .// انتهى //18:46ت م