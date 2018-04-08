غزة 22 رجب 1439 هـ الموافق 8 أبريل 2018 م واساستهدفت قوات الاحتلال اليوم ، بمدفعيتها الثقيلة بشكل عنيف أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية في منطقة جحر الديك جنوب شرقي مدينة غزة .وأفادت مصادر محليه وشهود عيان في غزة، إن مدفعية الاحتلال المتمركزة في محيط المواقع العسكرية المقامة خلف الشريط الحدودي قرب مكب النفايات جنوب شرقي مدينة غزة، أطلقت ست قذائف على أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية وعلى مناطق فارغة شرق منطقة جحر الديك، ولم يبلغ عن ووقوع إصابات .// انتهى //18:47ت م