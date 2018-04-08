ظهران الجنوب 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واساختتمت اليوم على ملاعب الساحة البلدية بحي الطلحة بظهران الجنوب، بطولة كرة القدم لمدارس التوأمة التابعة لإدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، تحت شعار "حزم وعزم ".وجمعت المباراة الختامية فريق الحزم الذي يمثل مدرستي مسلمة بن عبدالملك ، وعبدالله بن ابي السرح الابتدائية ، وفريق البواسل ويمثل مدارس محمد بن القاسم وعمرو بن العاص وانتهت بفوز الحزم بنتيجة "8-2" .وقام مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية في إدارة التعليم بظهران الجنوب طارق آل فرحان بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة .// انتهى //18:47ت م