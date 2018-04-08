رفحاء 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسشاركت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, في مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام في المملكة في دورته الثالثة, الذي تحظى برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية, ‏وذلك خلال الفترة من 8 -12 أبريل 2018 م.وأوضحت الجمعية, أن الملتقى يهدف لبناء قدرات العاملين في جمعيات رعاية الأيتام وتبادل الخبرات فيما بينهم ، للارتقاء بالخدمات المقدمة للأيتام .يذكر أن جمعية بناء لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية هي المنظمة لهذه المبادرة .// انتهى //18:50ت م