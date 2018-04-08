إسلام آباد 22 رجب 1439 هـ الموافق 8 أبريل 2018 م واساستدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد جي بي سينغ للاحتجاج على انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير .وأوضح بيان صدر عن الخارجية الباكستانية أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع باكستان، وقصفت مناطق مأهولة بالسكان في قطاع "نكيال" الواقع على الجنب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير ما أدى إلى مقتل امرأة /30 عامًا / وإصابة ثلاثة نساء أخريات .// انتهى //18:56ت م