الرياض22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسدعا الأمين العام للاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، العقيد سلطان الودعاني جميع الجماهير الرياضية لحضور مباراة منتخب المملكة لقوى الأمن الداخلي لكرة القدم مع نظيره منتخب العراق للشرطة يوم الثلاثاء القادم في استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض ، مبيناً أن هناك فعاليات ترفيهية ورياضية متنوعة للعوائل ستقام في الساحات الخارجية للملعب قبل بداية المباراة بثلاثة ساعات، بالإضافة إلى تخصيص سيارتين وعدة هدايا متنوعة للسحب عليها في المباراة".ورحب الودعاني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمدينة الرياض برئيس وفد منتخب العراق للشرطة، اللواء مهدي الفكيكي وبالجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب والوفد المرافق في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، قائلاً: "أهلاً بجيراننا الأعزاء بين أشقائهم وفي بلدهم الثاني، ونسعد كثيراً بهم وبالعلاقة الأخوية مع جمهورية العراق، ونتطلع في المباراة المرتقبة لتكون مهرجاناً أخوياً جميلاً بين المنتخبين السعودي والعراقي وأن يستمتع الجمهور بها وبالفعاليات المصاحبة لها".وقدم الأمين العام للاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على اهتمامه وحرصه ودعمه ورعايته للمباراة .من جهته أبدى رئيس الوفد العراقي اللواء مهدي سعادته بالحفاوة البالغة التي حظي بها الوفد، قائلاً: "تواجدنا في البلد الشقيق المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة كريمة من أشقاء أكارم وتأكيد على التعاون بين البلدين وبين وزارتي الداخلية بهما، ومنذ وصولنا الأسبوع الماضي إلى مدينة جدة وجدنا حفاوة كبيرة وكرم رفيع في الضيافة ، حيث قام الوفد بأداء مناسك العمرة ثم توجهنا إلى زيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وهانحن في العاصمة الرياض عاصمة المحبة والسلام والخير والعطاء لنجسد فيها تلاحم الشعبين الشقيقين العراقي والسعودي الراسخ والشامخ"، مضيفاً: "بعدما عشنا في محافظة البصرة كرنفالاً أخوياً كبيراً وفريداً مع ضيوفنا السعوديين الأعزاء، حضرنا إلى الرياض لنقدم كرنفالاً مماثلاُ عنوانه المحبة والأخوة، ونشكر المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً وكذلك الأخوة الكرام في وزارة الداخلية وفي الهيئة العامة للرياضة وفي الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على هذه المحبة والكرم والعناية والاهتمام الذي وجدناه ونسأل الله أن يديم على العراق والسعودية نعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والازدهار".من جانبه قال مدرب منتخب المملكة لقوى الأمن الداخلي بندر الجعيثن في المؤتمر الصحفي عن المباراة: "أرحب بالأشقاء العراقيين في بلدهم الثاني، ونؤكد لهم بأن قلوبنا مفتوحة لهم بكل الحب والود"، مضيفاً: "الأهم في المباراة هو التلاحم الأخوي بين اللاعبين، فالرياضة تقرب القلوب والشعوب، ونتطلع لتكون هذه المباراة رائعة في حضورها الجماهيري والفني".وأوضح الجعيثن أن منتخب المملكة لقوى الأمن الداخلي استعد لهذه المباراة بلاعبين من مختلف القطاعات الأمنية ذو كفاءة فنية عالية، الذين دخلوا في معسكر استعدادي منذ أسبوعين، معبرا عن شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسه عادل عزت والاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي وأمينه العام العقيد سلطان الودعاني على الثقة ، وإن شاءالله نقدم ما هو مأمول لإنجاح هذه المباراة" .// انتهى //18:57ت م