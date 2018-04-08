رياضي / الدوري الألماني : دورتموند يفوز على شتوتغارت بثلاثية
الأحد 1439/7/22 هـ الموافق 2018/04/08 م واس
برلين 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واس
فاز فريق بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث على ضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف دون رد اليوم في الجولة الـ 28 من الدوري الألماني لكرة القدم .
وكان بايرن ميونيخ حسم اللقب للموسم السادس على التوالي بفوزه أمس السبت على اوغسبورغ بنتيجة 4-1.
ورفع دورتموند رصيده إلى 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن شالكه صاحب المركز الثاني الذي خسر أمس من هامبورغ 2-3.
وكانت الجولة افتتحت الجمعة بفوز هانوفر على فيردر بريمن 2-1، واستكملت السبت بفوز فولفسبورغ على فرايبورغ 2-صفر، وبوروسيا مونشنغلادباخ على هرتا برلين 2-1، وتعادل كولن مع ماينتس 1-1.
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