برلين 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسفاز فريق بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث على ضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف دون رد اليوم في الجولة الـ 28 من الدوري الألماني لكرة القدم .وكان بايرن ميونيخ حسم اللقب للموسم السادس على التوالي بفوزه أمس السبت على اوغسبورغ بنتيجة 4-1.ورفع دورتموند رصيده إلى 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن شالكه صاحب المركز الثاني الذي خسر أمس من هامبورغ 2-3.وكانت الجولة افتتحت الجمعة بفوز هانوفر على فيردر بريمن 2-1، واستكملت السبت بفوز فولفسبورغ على فرايبورغ 2-صفر، وبوروسيا مونشنغلادباخ على هرتا برلين 2-1، وتعادل كولن مع ماينتس 1-1.// انتهى //19:05ت م