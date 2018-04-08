المنامة 22 رجب 1439 هـ الموافق 8 أبريل 2018 م واسأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الكيماوي البشع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، وأودى بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم نساء وأطفال .وشددت على ضرورة الإسراع في الجهود الرامية لحماية المدنيين في كل الأراضي السورية، والتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يقوم على مبادئ بيان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي (2254) وبما يضمن ل‍سوريا سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها .// انتهى //19:05ت م