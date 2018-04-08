روما 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسفاز فريق نابولي على فريق كييفو بصعوبة بهدفين مقابل هدف اليوم مبقيا على أمله في المنافسة على اللقب، ضمن الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم .ورفع نابولي الثاني رصيده إلى 77 نقطة، معيدا الفارق مع يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الستة الماضية إلى أربع نقاط بعد فوز الأخير على بينيفينتو 4-2 أمس السبت.وكان نابولي تصدر الدوري فترات طويلة قبل أن ينتزعها منه يوفنتوس في المراحل الأخيرة.وفاز فريق كروتوني على بولونيا بهدفين دون رد كما فاز فيرونا على كالياري بنفس النتيجة ، ويلعب لاحقا اليوم ميلان مع ساسوولو ، وأودينيزي مع لاتسيو .// انتهى //19:11ت م