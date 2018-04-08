مكة المكرمة 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واس‏استقبل معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بمكتبه اليوم المجلس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة برئاسة رئيس المجلس الدكتور هاشم بن بكر حريري ، يرافقه الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة وأعضاء المجلس التنفيذي.وخلال اللقاء قدم الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء الدكتور يحيى زمزمي شرحاً مفصلاً عن أعمال جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة وأبرز نشاطاتها ومراكزها ومشاريعها كمشروع تعظيم البلد الحرام والاعمال التطوعية والنجاحات التي تحققت خلال تأسيس الجمعية على مدى ١٤ عاما ، ‏كما تم تبادل الآراء والأفكار لتطوير العمل وخلق بيئة نموذجية في الأحياء وسبل التعاون بين البلديات الفرعية ومراكز الأحياء لتحقيق برامج المسئولية الاجتماعية .وأثنى معالي المهندس القويحص على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مراكز الأحياء في مكة المكرمة من خلال البرامج والفعاليات التي تنفذها وأبدى استعداده التام للتعاون مع الجمعية ‏وأن جميع إمكانات الأمانة مسخرة لخدمة مراكز الأحياء وجميع الجهات الحكومية والأهلية على حد سواء ، مبينا أنه تم مؤخراً إطلاق مبادرة المواطن عين الأمانة التي تساعد على تطوير العمل البلدي .// انتهى //19:13ت م