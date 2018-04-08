الطائف 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسيواصل مهرجان الورد الطائفي في نسخته الرابعة عشرة، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالطائف , فعالياته وبرامجه المتنوعة ليومه الرابع ، وذلك بمنتزه الردف .وتتضمن رزنامة الفعاليات التي ستنفذ اليوم إقامة فعالية المرسم التشكيلي، وتنفيذ مسرحية للأطفال بعنوان " البابور"،وأوبريت إنشادي بعنوان "الورد الطائفي"، وتقديم لون "الزير" أحد ألوان الفنون الشعبية، إضافة إلى إقامة عدد من المسابقات والأنشطة المتنوعة في مختلف الجوانب الإبداعية .وعقدت غرفة الطائف ضمن المسار الاقتصادي لمهرجان الورد الطائفي الـ 14، اليوم، ورشة عمل بحضور مديرعام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة مكة المكرمة المهندس عامر الزهراني، تم خلالها مناقشة آليات إقراض المزارعين وما يواجههم من عقبات .// انتهى//19:22ت م