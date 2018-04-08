مدريد 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسحافظ الإسباني رافايل نادال على حظوظ بلاده في منافسات بطولة كأس ديفيز للتنس بعد تغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات نظيفة من أجل تمديد مواجهة دور الثمانية المقامة بمدينة بلنسية الإسبانية.وكان الفريق الإسباني متأخرا أمام نظيره الألماني 1 - 2 بعد خسارة منافسات الزوجي أمس السبت، ولكن فوز المصنف الأول على العالم في منافسات الفردي المعكوس على زفيريف بنتيجة 6 - 1 و6 / 4 و6 / 4 وسيتحدد الفائز بناء على المباراة الأخيرة .وبهذا الفوز مدد نادال سلسلة انتصاراته المتتالية في بطولة كأس ديفيز إلى 24 مباراة منذ عام 2005 .// انتهى //19:59ت م