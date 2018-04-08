اجاكسيو 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسحقق السائق الفرنسي سيباستيان أوجييه اليوم لقب رالي كورسيكا، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للراليات، موسعا الفارق في صدارة الترتيب العام .وفاز أوجييه، بطل العالم للراليات 5 مرات، بلقبه الـ 34 في مسيرته، والثاني في كورسيكا بعد عام 2016.وأكمل الإستوني أوت تاناك الذي وصل ثانياً متأخراً بفارق 36 ثانية، ونوفيل الثالث بفارق دقيقة و7 ثوانٍ، منصة التتويج , أما سيباستيان لوب، بطل العالم السابق للراليات تسع مرات، والعائد إلى المنافسات بعد توقف دام 6 سنوات، خرج عن المسار في المرحلة الثانية الجمعة وخسر حظوظه في الدخول بالتنافس على المركز الأول .// انتهى //20:00ت م