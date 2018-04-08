نيويورك 22 رجب 1439 هـ الموافق 8 أبريل 2018 م واسالتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم ، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي يزور بكين حاليًا .وبين غوتيريش خلال اللقاء، أن الأمم المتحدة لا تزال تعتمد على قيادة الصين والتزامها بتنفيذ خطة عام 2030 للتنمية المستدامة من خلال التعاون الدولي في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا .ونوه بدعم الصين الثابت والبناء من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للوضع في شبه الجزيرة الكورية ، مشدداً على التزام منظومة الأمم المتحدة بالمساعدة في دعم عملية الحوار الصادق، من أجل الوصول إلى سلام مستدام وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية .// انتهى //20:01ت م