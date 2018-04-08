عدن 22 رجب 1439 هـ الموافق 8 أبريل 2018 م واسلقي أكثر من 20 عنصرًا من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مصرعهم في هجمات شنها ‏الجيش ‏اليمني على مواقع للانقلابيين بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب. ‏وقال مصدر عسكري يمني في تصريح لموقع / 26 سبتمبر / التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن ‏مدفعية الجيش قصفت مواقع وتجمعات المليشيا في مواقع متفرقة من ‏صرواح .وتأتي المواجهات بعد يوم من هجمات شنتها المليشيا على مواقع يسيطر عليها الجيش في ‏تبة ‏المطار ومواقع الجرب وموقع الزغن في ميمنة جبهة صرواح وخسر فيها المتمردون ‏أكثر ‏من ثلاثين من عناصرهم .‏‏وفي محافظة البيضاء قُتل ثلاثة من عناصر المليشيا في كمين مسلح للمقاومة الشعبية، في ‏جبهة قيفة بمحافظة البيضاء .وقال مصدر ميداني يمني إن المقاومة في جبهة قيفة نصبت كمينًا لعناصر من المليشيا ‏تستقل ‏عربة في منطقة سُبلة الجرم في مديرية القريشية ونتج عن العملية عن إعطاب العربة ومقتل العناصر التي كانت تستقلها .يأتي هذا فيما قصفت مقاتلات التحالف العربي عددًا من مواقع المليشيا وتجمعاتها في ‏جبهة ‏قانية .‏ وأفادت مصادر عسكرية، إن الغارات استهدفت تجمعات المليشيا في منطقتي ‏مسعودة ‏واليسبل ودمرت عدد من آلياتها في منطقة غول سام بالجبهة .وكان الجيش اليمني، قد حرر في هجمات أمس ضد المليشيا في منطقة قانية قرى آل ‏هقاش، والجربان آل ‏عمر القريبتين من جبل مسعودة .// انتهى //20:01ت م