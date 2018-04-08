عام / مصرع أكثر من عشرين عنصرًا من الانقلابيين بنيران الجيش اليمني ‏في صرواح

الأحد 1439/7/22 هـ الموافق 2018/04/08 م واس
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عدن 22 رجب 1439 هـ الموافق 8 أبريل 2018 م واس
لقي أكثر من 20 عنصرًا من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مصرعهم في هجمات شنها ‏الجيش ‏اليمني على مواقع للانقلابيين بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب. ‏
وقال مصدر عسكري يمني في تصريح لموقع / 26 سبتمبر / التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن ‏مدفعية الجيش قصفت مواقع وتجمعات المليشيا في مواقع متفرقة من ‏صرواح .
وتأتي المواجهات بعد يوم من هجمات شنتها المليشيا على مواقع يسيطر عليها الجيش في ‏تبة ‏المطار ومواقع الجرب وموقع الزغن في ميمنة جبهة صرواح وخسر فيها المتمردون ‏أكثر ‏من ثلاثين من عناصرهم .‏
‏وفي محافظة البيضاء قُتل ثلاثة من عناصر المليشيا في كمين مسلح للمقاومة الشعبية، في ‏جبهة قيفة بمحافظة البيضاء .
وقال مصدر ميداني يمني إن المقاومة في جبهة قيفة نصبت كمينًا لعناصر من المليشيا ‏تستقل ‏عربة في منطقة سُبلة الجرم في مديرية القريشية ونتج عن العملية عن إعطاب العربة ومقتل العناصر التي كانت تستقلها .
يأتي هذا فيما قصفت مقاتلات التحالف العربي عددًا من مواقع المليشيا وتجمعاتها في ‏جبهة ‏قانية .
‏ وأفادت مصادر عسكرية، إن الغارات استهدفت تجمعات المليشيا في منطقتي ‏مسعودة ‏واليسبل ودمرت عدد من آلياتها في منطقة غول سام بالجبهة .
وكان الجيش اليمني، قد حرر في هجمات أمس ضد المليشيا في منطقة قانية قرى آل ‏هقاش، والجربان آل ‏عمر القريبتين من جبل مسعودة .
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20:01ت م