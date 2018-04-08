المنامة 22 رجب 1439 هـ الموافق 08 أبريل 2018 م واسحقق السائق الألماني سيباستيان فيتل المركز الأول في سباق جائزة البحرين الكبرى على حلبة صخير في الجولة الثانية من بطولة العالم 2018 للفورمولا واحد ، متقدماً على السائق الفنلندي فالتيري بوتاس .وجاء بالمركز الثالث البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم العام الماضي ، ويعد الفوز الثاني لفيتل بعد تتويجه أيضا في السباق الإفتتاحي الذي أقيم على حلبة البرت بارك في ملبورن الأسترالية قبل أسبوعين.// انتهى //20:17ت م